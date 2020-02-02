В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Вернувшаяся с Хайнаня 56-летняя жительница Мурино (город в Ленобласти. — РБК) была госпитализирована в больницу Боткина с подозрением на коронавирус», — уточнили в пресс-службе.

В Ленинградской области был создан межведомственный штаб с целью не допустить возникновения на территории региона очагов коронавируса. Всех прибывших из-за рубежа больных с характерными для заболевания симптомами (повышенная температура тела, внебольничная пневмония) предписано немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию.

Всего в России было выявлено два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших — граждане Китая. В Забайкалье также госпитализировали мать и дочь, контактировавшие с заболевшим. Их поместили в специальный изолированный медицинский бокс, а в воскресенье, 2 февраля, у них взяли повторные пробы на коронавирус.