Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем
Мера о временной приостановке безвизовых туристических поездок коснется только граждан Китая, приезжающих в Россию в рамках безвизовых групповых турпоездок, и никак не ограничивает российских граждан от поездок в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат правительства.
«Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться», — сказал собеседник агентства.
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
В частности, следовало из документа, со 2 февраля Россия временно приостанавливает безвизовые групповые поездки в страну для граждан Китая. Кроме этого, вводится временно запрет на прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Также временно будет прекращено оформление и выдача приглашений для граждан Китая на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.