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Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

Россия временно перестанет принимать граждан Китая, которые традиционно приезжали в рамках безвизовых групповых туристических поездок. Мера никак не будет ограничивать россиян, желающих поехать в Китай
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мера о временной приостановке безвизовых туристических поездок коснется только граждан Китая, приезжающих в Россию в рамках безвизовых групповых турпоездок, и никак не ограничивает российских граждан от поездок в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат правительства.

«Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться», — сказал собеседник агентства.

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В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.

В частности, следовало из документа, со 2 февраля Россия временно приостанавливает безвизовые групповые поездки в страну для граждан Китая. Кроме этого, вводится временно запрет на прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Также временно будет прекращено оформление и выдача приглашений для граждан Китая на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.

С 2000 года между Россией и Китаем действует соглашение, согласно которому организованные туристические группы в составе не менее пяти и не более 50 граждан могут посещать страны без оформления визы. Срок безвизового пребывания таких групп в КНР и России ограничен 15 днями.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: коронавирус, Китай, правительство
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