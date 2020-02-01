Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

В Ростуризме говорили, что организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, самолеты ВКС России начнут выполнять рейсы уже сегодня.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», — сказал Песков

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила об эвакуации более 300 россиян, находящихся в городе Ухань (провинция Хубэй), где в конце декабря была зафиксирована вспышка новой инфекции. Сегодня, 1 февраля, эвакуация началась на трех автомобильных пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Приморском крае. Все организованные российские туристы должны будут покинуть территорию КНР до 4 февраля, заявили в Ростуризме.

Российское посольство в Китае приступило к формированию списков тех, кто в срочном порядке должен покинуть территорию китайской провинции Хубэй. При этом россиян после возвращения в Россию из КНР поместят для проверки на двухнедельный карантин, отметили в дипмиссии.