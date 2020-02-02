Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 300 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР, в том числе и в России. Главное — в материале РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 11953 человек (из них в Китае 11821). За пределами Китая 132 подтвержденных случаев заражения в более чем 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 14 тыс. 380 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 14 тыс. 562 человека.

14 тыс. 380 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 14 тыс. 562 человека. 305 человек погибли. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.

Ситуация в России