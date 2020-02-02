Вирус из Китая , 02 фев, 09:30
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 300 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР, в том числе и в России. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 11953 человек (из них в Китае 11821). За пределами Китая 132 подтвержденных случаев заражения в более чем 20 странах.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 14 тыс. 380 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 14 тыс. 562 человека.
- 305 человек погибли. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.
Ситуация в России
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о выявлении первых двух случае заболевания в России. Оба заболевших — граждане Китая. Они находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Обоих отправили в больницы и изолировали.
- Правительство выпустило распоряжение, согласно которому временно приостанавливаются безвизовые групповые туристические поездки китайцев в Россию. По двустороннему соглашению с КНР от 2000 года, китайцы могут находится в России без визы только в составе организованных туристические групп и не более 15 суток. Кроме того, граждане Китая временно не смогут оформить рабочие или электронные визы, а также получить приглашение на въезд в страну или разрешение на работу в России.
- Авиасообщение с Китаем временно ограничено. Регулярные рейсы может выполнять только «Аэрофлот» — в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, остались также регулярные рейсы китайских авиалиний в «Шереметьево».
- Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».
- Власти решили эвакуировать россиян из китайского города Ухань, где изначально обнаружили коронавирус, и провинции Хубэй. Эвакуацию начали через три автомобильных пункта пропуска через госграницу с КНР в Приморье. Президент России Владимир Путин также поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин.