Кремль назвал коронавирус поводом для специальных мер правительства

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Вспышка коронавируса в Китае и его распространение за пределами страны стали поводом специальных мер, принимаемых правительством России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность», — отметил он.

Песков добавил, что несмотря на то, что на данный момент случаев заражения коронавирусом в России не выявлено, угроза сохраняется.

При этом, по словам пресс-секретаря, решения о закрытии границы для авиасообщения между Россией и Китаем в связи с вспышкой коронавируса пока не принималось.