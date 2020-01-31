Россия ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — рассказала Голикова.

Она добавила, что по соглашению с КНР в Россию также будут летать еще четыре китайские авиакомпании, и они продолжат выполнять рейсы на регулярной основе.

«Все рейсы будут обслуживаться в московском аэропорту Шереметьево в отдельном терминале — F, остальные рейсы из него будут переведены в другие терминалы», — пояснила Голикова.

«S7 Airlines еще не получала соответствующих распоряжений от регулирующих органов. Мы следим за ситуацией», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.