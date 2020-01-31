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Россия ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — рассказала Голикова.

Она добавила, что по соглашению с КНР в Россию также будут летать еще четыре китайские авиакомпании, и они продолжат выполнять рейсы на регулярной основе.

«Все рейсы будут обслуживаться в московском аэропорту Шереметьево в отдельном терминале — F, остальные рейсы из него будут переведены в другие терминалы», — пояснила Голикова.

«S7 Airlines еще не получала соответствующих распоряжений от регулирующих органов. Мы следим за ситуацией», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

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В Azur Air РБК сообщили, что определить, будут ли у авиакомпании убытки от закрытия Китая, сейчас проблематично. «Наш пассажир, в отличие от пассажиров авиакомпании, обеспечивающей регулярные перевозки, может достаточно легко поменять направление и пересесть на другие маршруты нашей сети, выбрав иные направления для отдыха, таким образом нивелировав потери пассажиропотока на китайском направлении», — сказал представитель авиакомпании.

РБК также направил запрос в пресс-службы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Ранее Грузия, Казахстан и Украина заявили о приостановке регулярного сообщения с Китаем, чтобы не допустить распространения коронавируса на своих территориях. Отдельные авиакомпании по всему миру также ограничили полеты в КНР. На такие меры пошли American Airlines, Lufthansa, British Airways, United Airlines и другие авиаперевозчики.

По последним данным ВОЗ, заражены коронавирусом 7818 человек, Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о более чем 9,6 тыс. случаев заболевания в стране. От инфекции погибли 213 человек.

Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, новости РБК
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