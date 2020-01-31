Вирус из Китая , 31 янв, 23:09
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Режим работы российских авиакомпаний, выполняющих полеты в Китай и из него, с 1 февраля изменится с регулярного на чартерный, сообщил РБК представитель Минтранса.
«Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», — заявили в министерстве.
Для мониторинга ситуации по перевозкам россиян и иностранцев на территорию КНР и из нее создали оперативный штаб Росавиации, который возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.
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