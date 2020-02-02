Посольство назвало число готовых покинуть эпицентр коронавируса россиян

Всего посольству удалось узнать о нахождении в эпицентре распространения вируса более 200 россиян

Провинцию Хубэй, в которой была зафиксирована вспышка нового коронавируса, готовы покинуть порядка 130 россиян. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

По его словам, всего дипломатам удалось установить связь с 202 гражданами России, которые находятся в провинции Хубэй. Егоров отметил, что о времени эвакуации людям будет сообщено дополнительно. Ориентировочно она пройдет 3-4 февраля.

Посольство при этом предупредило, что всех эвакуированных из Уханя после прибытия в Россию ожидает 14-дневный карантин. Где конкретно будут содержаться вернувшиеся из Китая граждане, не сообщается.

Накануне президент Владимир Путин отдал приказ привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС России. На их борту будут находиться в том числе медики и специалисты в области вирусологии.

Ухань и другие крупные города Китая блокированы властями. Официально покинуть их можно лишь при наличии разрешения властей. КНР разрешает другим странам эвакуировать своих граждан.