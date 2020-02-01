Минтранс рекомендовал не летать в Китай без крайней необходимости

Россиянам следует воздержаться от поездок в Китай, где идет распространение коронавируса nCoV-201, если это не вызвано крайней необходимостью. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта. При отказе от поездки в Китай российские авиаперевозчики вернут стоимость билета, добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять регулярные рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Остальным российским перевозчикам разрешили летать в КНР на чартерной основе.

В Минтрансе отметили, что из-за введенных ограничений время рейсов может измениться. Его необходимо уточнять в авиакомпании.



Распространение коронавируса nCoV-201 началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным ВОЗ, число зараженных в Китае составляет почти 10 тыс. человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксировали в 19 странах, в том числе в России.

В России коронавирус обнаружили у двух граждан Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Их изолировали, а контактировавших с ними отправили в больницу.