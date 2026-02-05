В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США

Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию завершился в Абу-Даби. Уиткофф назвал их продуктивными и подробными. Россия и Украина по итогам встреч обменялись пленными

Фото: Reuters

Участники консультаций по украинскому урегулированию покидают место переговоров в Абу-Даби, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Также о завершении переговоров сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает «РБК Украина».

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — сказал Буданов.

Коммюнике ожидается по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби, его опубликуют ОАЭ, ранее передавал источник «РИА Новости».

По итогам переговоров Россия и Украина обменялись пленными по формуле «157 на 157». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Абу-Даби были продуктивными и подробными. С аналогичным заявлением выступила и украинская сторона.

В Кремле считают, что пока рано подводить какие-то итоги, поскольку делегация продолжает докладывать российскому лидеру о ходе встреч. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вместе с тем отмечал, что в диалоге «безусловно, прогресс есть».

Стороны называли главной темой переговоров территориальный вопрос. Также поднимался пункт о размещении миротворцев на Украине. Поскольку это условие «устраивает не всех», гарантии безопасности могут включать быстрое реагирование «многонациональных сил», рассказал западный источник ТАСС. Агентство также выяснило, что даты новых встреч по украинскому урегулированию как продолжение диалога в Абу-Даби будут позже согласованы столицами.

Politico после разговора с украинскими и американскими чиновниками ранее писало, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем все ожидают. Собеседник издания рассказал, что «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 февраля, что Киев готов к «реальным шагам». По его словам, сейчас «реально достичь достойного и продолжительного мира». До этого лидер США Дональд Трамп также заявлял, что стороны подошли близко к урегулированию и у предстоящих переговоров есть шанс на успех.