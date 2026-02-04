Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией

Переговоры в Абу-Даби 4–5 февраля могут пройти лучше, чем ожидается, считают в Киеве и Вашингтоне. Стороны ведут себя более конструктивно, хотя раньше встречи были «сродни вырыванию зубов без анестезии», пишет Politico

Абу-Даби (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Второй раунд переговоров России, Украины и США, запланированный на 4–5 февраля, может быть более многообещающим, чем все ожидают, сообщает Politico после разговора с украинскими и американскими чиновниками.

Собеседники издания считают, что обе стороны конфликта на самом деле ведут себя более «конструктивно», хотя и признают: этим словом часто злоупотребляют.

Американский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев, подчеркнул, что «раньше эти переговоры были сродни вырыванию зубов без анестезии». «Мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередное сообщение о том, что обсуждения были «конструктивными». Но теперь я думаю, что они в некотором смысле действительно конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезнее», — сказал он изданию.

По мнению эксперта, ситуация улучшилась с тех пор, как обновился состав украинской делегации. Собеседник издания «с осторожным оптимизмом» подчеркнул, что «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».

Бывший украинский чиновник, поговоривший с Politico, также согласился, что настроение изменилось, как и тон России за столом переговоров. Хотя, отмечает издание, этот собеседник был «менее оптимистичен».

Ночью в Абу-Даби на переговоры прибыла делегация России. Изначально планировалось, что второй раунд трехсторонних переговоров пройдет 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков».

Ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, говорили в Кремле. Власти России требуют выхода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. Кроме того, с Россией пока никто не согласовывал гарантии безопасности, подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 февраля, что Киев готов к «реальным шагам». По его словам, сейчас «реально достичь достойного и продолжительного мира». До этого лидер США Дональд Трамп также заявлял, что стороны подошли близко к урегулированию и у предстоящих переговоров есть шанс на успех.