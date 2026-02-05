 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Дмитриев назвал попытки ЕС помешать переговорам показателем прогресса

Дмитриев рассказал о прогрессе на переговорах в Абу-Даби
Сюжет
Переговоры России и Украины
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Кирилл Дмитриев)

В переговорах между Россией, Украиной и США, проходящих в Абу-Даби, намечается определенный прогресс, заявил на встрече с журналистами спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть», — отметил спецпредставитель (цитата по ТАСС). Идет хорошее позитивное движение вперед, добавил Дмитриев. Также он отметил, что «помешать проходящим переговорам невозможно».

Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией
Политика
Мария Захарова

В Абу-Даби начался второй день трехсторонник переговоров по Украине. Встречи, как и в прошлые разы, проходят в закрытом режиме. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. О первом дне консультаций он отозвался как о «содержательном и продуктивном». По словам Умерова, стороны рассматривают конкретные шаги и практические решения.

На фоне переговоров президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными, который пройдет «в ближайшее время». До этого он говорил, что стороны обсуждают предложения российской делегации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

