Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»

Россия вернула 157 военнослужащих и столько же передала Украине. Также на родину возвращаются трое жителей Курской области. Обмен прошел при посредничестве США и ОАЭ

Фото: ТАСС

Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157», сообщило Минобороны.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ», — сказано в сообщении. В Минобороны отметили, что обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Кроме того, российская сторона вернула трех жителей Курской области. В скором времени их доставят домой.

Обмен пленными ранее анонсировал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, Россия и Украина согласовали его на переговорах в Абу-Даби.

Уиткофф подчеркнул, что обмен в общей сложности 314 пленных станет первым из подобных за последние пять месяцев.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров анонсировал обмен пленными «в ближайшее время». За несколько дней до встречи глава украинской делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров также отмечал, что скоро станет известно о некоторых «результатах», касающихся обмена пленными.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих. Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведение обменов пленными между Россией и Украиной. США выступают посредником между сторонами на трехсторонних встречах, очередная проходила в Эмиратах 4–5 февраля.