Песков сказал, что пока рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал корреспонденту РБК, что переговоры продолжаются сегодня (5 февраля. — РБК), поэтому рано подводить какие-то итоги.
«Разумеется, наша делегация постоянно докладывает президенту», — добавил Песков.
Материал дополняется
