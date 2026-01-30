Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины
Стороны подошли близко к сделке по урегулированию российско-украинского конфликта, у предстоящих переговоров есть шанс, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на YouTube.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский и [президент России Владимир] Путин ненавидят друг друга, и это затрудняет [урегулирование конфликта]. Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования. <...> Я думаю, у нас есть хороший шанс достичь урегулирования», — сказал он.
По мнению главы Белого дома, у предстоящих переговоров есть шанс в том числе без участия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта продолжатся 1 февраля, встреча пройдет в Абу-Даби, сообщал Кремль. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что предстоящая встреча пройдет в двустороннем формате, но не исключил участие в ней представителей Вашингтона. «Но это будут не Стив и Джаред», — уточнил он. По словам Рубио, ключевой темой переговоров станет территориальный вопрос.
Зеленский допускал перенос переговоров из-за ситуации между США и Ираном. Трамп заявил об отправке двух «армад» к стране и пригрозил ударами, если Тегеран не пойдет на ядерную сделку.
23-24 января в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры. Основной темой также был территориальный вопрос, однако стороны пока не пришли к компромиссу. Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. Зеленский говорил, что Киев не намерен уступать территории. Вашингтон предлагал создать свободную экономическую зону.
