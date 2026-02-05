ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине
Даты новых встреч по украинскому урегулированию как продолжение диалога в Абу-Даби будут согласованы столицами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Большая работа вчера-сегодня проделана, новые встречи будут, даты согласуют столицы», — сказал он.
Встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ началась 4 февраля и продолжилась в четверг, 5 февраля. Ключевой темой переговоров, как и в прошлый раз, стали территориальные вопросы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры в Абу-Даби «подробными и продуктивными», и уточнил, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели. Также Уиткофф сообщил, что делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными.
Москва официально не комментировала итоги переговоров, однако спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что в диалоге «безусловно, прогресс есть».
