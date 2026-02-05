 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной

Сюжет
Мирный план по Украине
Россия и Украина на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными, сообщил Уиткофф. Переговоры он назвал подробными и продуктивными. Накануне обмен пленными без деталей анонсировал Зеленский
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Делегации США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал он.

Уиткофф подчеркнул, что сторонам предстоит еще много работы, однако «подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты». Обсуждения будут продолжены и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс, добавил он.

Спецпосланник поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров и президента США Дональда Трампа «за его лидерство, благодаря которому стало возможным заключение этого соглашения».

Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными
Политика
Рустем Умеров

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров анонсировал обмен пленными «в ближайшее время». За несколько дней до переговоров глава украинской делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров также отмечал, что в ближайшее время станет известно о некоторых «результатах», касающихся обмена пленными.

С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих. Президент Владимир Путин в свою очередь высоко отметил вклад ОАЭ в проведение обменов пленными между Россией и Украиной.

