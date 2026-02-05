 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев

ТАСС: гарантии безопасности Киеву могут не включать миротворцев
Сюжет
Мирный план по Украине
Поскольку размещение миротворцев на Украине «устраивает не всех», гарантии безопасности могут включать быстрое реагирование «многонациональных сил», пишет ТАСС. Москва называла появление иностранных войск на Украине неприемлемым
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил», сообщил западный источник ТАСС в Абу-Даби, где продолжается второй день нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Собеседник агентства также рассказал, что Москва видит частью «большого» договора признание Донбасса в составе России всеми странами. По его словам, Европа предприняла ряд попыток присоединиться к переговорам.

Сейчас страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявляли, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Захарова назвала интервенцией планы ввода иностранных военных на Украину
Политика
Фото:Reuters

Согласованный Украиной, США и Европой многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения предусматривает несколько этапов «скоординированного военного ответа» в случае «постоянных нарушений» договоренностей, писала Financial Times. 

Москва неоднократно подчеркивала, что размещение иностранных войск на Украине для нее неприемлемо. В МИДе заявили, что это будет рассматриваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
гарантии безопасности миротворцы Украина переговоры
Материалы по теме
В США положительно оценили переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби
Политика
Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной
Политика
Welt узнала о желании двух стран направить тысячи миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Госдуме обратили внимание на схему уклонения майнеров от налогов Крипто, 14:10
European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом Спорт, 14:01
В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 14:01
Оператор «Северного потока» представил семь аргументов против санкций ЕСПодписка на РБК, 13:59
В Belgee объяснили подорожание своих машин в России Авто, 13:59
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет Спорт, 13:53
ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине Политика, 13:53
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудников Образование, 13:52
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев Политика, 13:48
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону Общество, 13:48
Экорейтинг: названы самые экологичные и неблагоприятные районы Москвы Недвижимость, 13:46
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем Политика, 13:45