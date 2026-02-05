ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев
Гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил», сообщил западный источник ТАСС в Абу-Даби, где продолжается второй день нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.
Собеседник агентства также рассказал, что Москва видит частью «большого» договора признание Донбасса в составе России всеми странами. По его словам, Европа предприняла ряд попыток присоединиться к переговорам.
Сейчас страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявляли, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.
Согласованный Украиной, США и Европой многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения предусматривает несколько этапов «скоординированного военного ответа» в случае «постоянных нарушений» договоренностей, писала Financial Times.
Москва неоднократно подчеркивала, что размещение иностранных войск на Украине для нее неприемлемо. В МИДе заявили, что это будет рассматриваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.
