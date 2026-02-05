ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев

Поскольку размещение миротворцев на Украине «устраивает не всех», гарантии безопасности могут включать быстрое реагирование «многонациональных сил», пишет ТАСС. Москва называла появление иностранных войск на Украине неприемлемым

Гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил», сообщил западный источник ТАСС в Абу-Даби, где продолжается второй день нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Собеседник агентства также рассказал, что Москва видит частью «большого» договора признание Донбасса в составе России всеми странами. По его словам, Европа предприняла ряд попыток присоединиться к переговорам.

Сейчас страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявляли, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Согласованный Украиной, США и Европой многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения предусматривает несколько этапов «скоординированного военного ответа» в случае «постоянных нарушений» договоренностей, писала Financial Times.

Москва неоднократно подчеркивала, что размещение иностранных войск на Украине для нее неприемлемо. В МИДе заявили, что это будет рассматриваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.