Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, России и Украины в Абу-Даби

Уиткофф: переговоры в Абу-Даби были продуктивными и подробными
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Переговоры в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России были продуктивными и подробными, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он отметил, что по итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными.

«Этот результат был достигнут в результате подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал Уиткофф в соцсети X.

Спецпосланник добавил, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев. Он отметил, что диалог будет продолжен и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.

Уиткофф также выразил благодарность ОАЭ за организацию встречи и президенту США Дональду Трампу за участие в достижении договоренностей.

В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись более 1,8 тыс. российских военнослужащих. Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведение обменов пленными между Россией и Украиной.

Дмитриев сообщил еще об одних переговорах в Абу-Даби накануне
Политика
Кирилл Дмитриев

В Абу-Даби накануне прошла трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США, утром 5 февраля переговоры были продолжены. Обсуждения проходят в закрытом формате.

Российскую делегацию возглавляет начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую сторону представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В переговорах также участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Изначально этот раунд переговоров между Россией и Украиной планировался на 1 февраля, однако был перенесен. В Кремле перенос объяснили необходимостью согласования графиков всех трех сторон.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Стив Уиткофф переговоры Абу-Даби Россия США Украина
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
