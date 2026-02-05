Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, России и Украины в Абу-Даби
Переговоры в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России были продуктивными и подробными, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он отметил, что по итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными.
«Этот результат был достигнут в результате подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал Уиткофф в соцсети X.
Спецпосланник добавил, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев. Он отметил, что диалог будет продолжен и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.
Уиткофф также выразил благодарность ОАЭ за организацию встречи и президенту США Дональду Трампу за участие в достижении договоренностей.
В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись более 1,8 тыс. российских военнослужащих. Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведение обменов пленными между Россией и Украиной.
В Абу-Даби накануне прошла трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США, утром 5 февраля переговоры были продолжены. Обсуждения проходят в закрытом формате.
Российскую делегацию возглавляет начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую сторону представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
В переговорах также участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Изначально этот раунд переговоров между Россией и Украиной планировался на 1 февраля, однако был перенесен. В Кремле перенос объяснили необходимостью согласования графиков всех трех сторон.
