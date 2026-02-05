 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«РИА Новости» узнало, кто расскажет об итогах переговоров в Абу-Даби

«РИА Новости»: по итогам переговоров в Абу-Даби ОАЭ опубликуют коммюнике
Сюжет
Мирный план по Украине
По итогам второго дня переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию будет выпущено коммюнике
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров Абу-Даби по украинскому урегулированию, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Агентство передает, что его опубликуют ОАЭ.

«Ожидается, что будет опубликовано итоговое заявление (со стороны ОАЭ — ред.)», — сказал собеседник агентства.

По итогам первого дня переговоров в Абу-Даби министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что переговоры были «беспрецедентными». Они прошли в «конструктивной и позитивной» атмосфере, пояснили в ведомстве. Встреча прошла в закрытом режиме. Одной из ключевых тем обсуждений стороны назвали территориальный вопрос.

Возглавляющий украинскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров также назвал прошедшие обсуждения продуктивными.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь анонсировал обмен военнопленными с Россией «в ближайшее время», назвав это весомым шагом в контексте переговоров в Абу-Даби. У Украины «очень четкая позиция» на переговорах, добавил он. По словам политика, военный конфликт нужно завершать «реально» и готова к этому должна быть именно Россия.

Дмитриев назвал попытки ЕС помешать переговорам показателем прогресса
Политика
Кирилл Дмитриев

Изначально второй раунд встреч по мирному урегулированию был запланирован на 1 февраля в двустороннем формате без США, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Абу-Даби переговоры Украина Россия США
