Кремль заявил, что отсутствие Алиева на саммите СНГ не стало неожиданным

Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Кремль с пониманием отнесся к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не присутствовать на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, мы абсолютно с пониманием относимся [к соответствующему решению Алиева]. Действительно, у всех глав государств очень плотный график, тем более в декабре, в преддверии нового года», — ответил Песков на вопрос, стал ли неожиданностью для Кремля факт, что Алиев не приедет на саммит.

Песков также добавил, что Россия продолжает развивать отношения с Азербайджаном.

О решении Алиева не присутствовать на саммите сообщили 22 декабря в администрации азербайджанского президента, объяснив отказ плотным рабочим графиком. В администрации подчеркнули, что Алиев участвовал в заседании Совета глав государств СНГ 9–10 октября в Душанбе.

Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ состоится в Санкт-Петербурге 22 декабря, саммит регулярно с 2018 года проходит в этом городе. Песков 21 декабря заявил, что Кремль ждет Алиева на мероприятии в 2025 году и готовятся к его приезду.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года, когда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Ответственность за крушение самолета Алиев возложил на «российских представителей» и потребовал наказать виновных.

В конце июня 2025 года в Екатеринбурге задержали нескольких граждан Азербайджана по делам об убийствах и покушении на убийство. Во время следственных мероприятий два подозреваемых скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

Параллельно с этими событиями в Баку провели рейд на редакцию Sputnik, были задержаны нескольких сотрудников, включая шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и главу редакции Игоря Картавых. Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Россия потребовала немедленно освободить журналистов, выразив протест «из-за недружественных действий».

