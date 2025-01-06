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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Алиев потребовал наказать виновных в крушении лайнера AZAL

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ответственность за крушение самолета азербайджанский президент возложил на «российских представителей»
Ильхам Алиев (в центре) на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками
Ильхам Алиев (в центре) на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с родственниками граждан страны, которые погибли при крушении лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре в Казахстане. В ходе разговора он заявил, что вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации».

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — цитирует Алиева издание Vesti.az.

Азербайджанский президент также рассказал, что продолжается расшифровка черных ящиков разбившегося самолета. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней», — сказал он.

Черные ящики были отправлены в Бразилию, в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Именно в этой стране был построен разбившийся Embraer. По сведениям азербайджанского агентства APA, Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК) СНГ, но Азербайджан отказался.

Российский президент Владимир Путин в декабре извинился перед Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Борт, следовавший по маршруту Баку — Грозный, пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, отмечала кремлевская пресс-служба в сообщении по итогам разговора.

Алиев, в свою очередь, утверждал, что самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно.

На борту Embraer E190 находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. На борту также были 16 россиян, из них семь погибли.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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