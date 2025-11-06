 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Алиев принял в Азербайджане делегацию НАТО и заявил о переводе армии страны на стандарты альянса. В 2021-м республика уже участвовала в военных учениях этого военного блока
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Азербайджанская армия будет переведена на стандарты НАТО, объявил президент страны Ильхам Алиев, принимая делегацию альянса. Слова азербайджанского лидера приводит пресс-служба главы государства.

«Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией», — говорится в публикации.

По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страны независимости в начале прошлого века — вернул себе исторические земли. Он также отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

В марте 2024 года в Баку приезжал тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тогда стороны, помимо Карабаха, обсудили поставки азербайджанских энергоресурсов.

Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев
Политика
Ильхам Алиев

Азербайджан и НАТО начали выстраивать отношения в 1992 году, когда Баку присоединился к Совету североатлантического сотрудничества — форума для налаживания контактов между членами и нечленами альянса; в 1997 году его переформатировали в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП). Кроме того, в 1994 году Азербайджан присоединился к двусторонней программе «Партнерство ради мира» (ПРМ), нацеленной на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

Валерия Доброва
Азербайджан Ильхам Алиев НАТО Армия
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
