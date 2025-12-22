 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

Алиев не поедет на неформальный саммит СНГ в Петербург

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Петербурге из-за плотного рабочего графика. В Кремле говорили, что ожидают его визита и готовятся к нему
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Azertag со ссылкой на администрацию азербайджанского президента.

Как пояснили в администрации, Алиев не приедет на саммит из-за плотного рабочего графика. В заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября в Душанбе, глава государства участвовал.

В администрации азербайджанского президента также уточнили, что Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку Азербайджан не является членом этой организации.

Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге
Политика

Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ состоится 22 декабря. Саммит традиционно с 2018 года проходит в Санкт-Петербурге. В Кремле говорили, что ждут Алиева на мероприятии в этом году и готовятся к его приезду.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали нескольких граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан».

В октябре Путин и Алиев провели встречу в Душанбе. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием перезапуска отношений двух стран и их нормализации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ильхам Алиев Азербайджан саммит СНГ СНГ Санкт-Петербург
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге
Политика
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ
Политика
Лукашенко привез в Петербург картину, обещанную Путину на день рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Эпоха ИИ-агентов уже близко. Как не стать в ней аутсайдеромПодписка на РБК, 09:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Алиев не поедет на неформальный саммит СНГ в Петербург Политика, 09:15
Искусственные бриллианты: как альтернатива люксу превратилась в бижутериюПодписка на РБК, 09:01
Юрист по делам о снятии санкций США оценил шансы России
РАДИО
 Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Как организовать среднюю милю доставки: уроки AmazonПодписка на РБК, 08:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео Общество, 08:47
Начальника полиции Магнитогорска задержали по делу о разглашении гостайны Общество, 08:39
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
NYT узнала детали о задержании США супертанкера Bella 1 близ Венесуэлы Политика, 08:27
«Бумажный» НДС: как налоговая оптимизация превратилась в преступлениеПодписка на РБК, 08:25
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы Общество, 08:22
За ночь дроны сбили над Кубанью, Черным морем и Брянской областью Политика, 08:08