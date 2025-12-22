Алиев не поедет на неформальный саммит СНГ в Петербург
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Azertag со ссылкой на администрацию азербайджанского президента.
Как пояснили в администрации, Алиев не приедет на саммит из-за плотного рабочего графика. В заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября в Душанбе, глава государства участвовал.
В администрации азербайджанского президента также уточнили, что Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку Азербайджан не является членом этой организации.
Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ состоится 22 декабря. Саммит традиционно с 2018 года проходит в Санкт-Петербурге. В Кремле говорили, что ждут Алиева на мероприятии в этом году и готовятся к его приезду.
Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали нескольких граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан».
В октябре Путин и Алиев провели встречу в Душанбе. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием перезапуска отношений двух стран и их нормализации.
