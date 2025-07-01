Суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
Решением суда в Баку исполнительный директор бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов приговорены к 4 месяцам ареста, сообщает агентство APA.
Ранее «РИА Новости» (входит в один медиахолдинг со Sputnik) сообщило, что к задержанным журналистам вторые сутки не пускают родственников и консульских работников.
30 июня правоохранительные органы Азербайджана задержали семерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», двое из которых — глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. После этого МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Медиагруппа «Россия сегодня» призвала азербайджанские власти к немедленному освобождению сотрудников. МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. Там ему вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить российских журналистов.
Отношения России и Азербайджана обострились после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев в рамках дела о заказных убийствах. МИД Азербайджана призвал Россию провести «срочное расследование» и привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии».
МИД России в ответ указал, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов». В Следственном комитете России позднее заявили, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
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