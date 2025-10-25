 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию

Захарова: шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов освобожден из-под стражи и вылетел из Баку. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

24 октября Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения Белоусову. Его отправили под домашний арест на три месяца.

Белоусова и нескольких других сотрудников «Sputnik Азербайджан», в том числе главу редакции Игоря Картавых, задержали в конце июня в Азербайджане.

Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву
Политика
Игорь Картавых

Азербайджанские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о мошенничества, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученным преступным путем. Белоусова и Картавых отправили под арест 1 июля.

Задержания прошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Сотрудников «Sputnik Азербайджан» арестовали после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

После встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 октября в отношениях Москвы и Баку началось потепление. После этого из-под стражи освободили Картавых. 19 октября он вылетел в Россию.

