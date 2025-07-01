Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освободить журналистов

Послу Азербайджана Мустафаеву вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. Ему также заявлен протест из-за действий, направленных на «демонтаж двусторонних отношений»

Рахман Мустафаев (слева) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев прибыл в МИД, где ему был заявлен протест из-за «недружественных действий». Ему также вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В здании МИД с послом встретился замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Основанием для протеста российское ведомство указало «последние недружественные действия Баку», а также «сознательные шаги азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений». МИД указал на развязанную в азербайджанских СМИ «русофобскую кампанию», а также на «возмутительные, неприемлемые действия» азербайджанских правоохранительных органов против информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников.

Азербайджанская полиция пришла в редакцию «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») 30 июня. В МВД заявили, что проводили «оперативно-разыскные мероприятия». В результате были задержаны семь человек, двое арестованы. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем., сообщало азербайджанское МВД.

Кроме того, как напомнил МИД, азербайджанская сторона отменила мероприятия высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, а также все культурные мероприятия с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.

«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова», — говорится в сообщении МИД.

Отдельно в министерстве прокомментировали ситуацию с недавним задержанием в Екатеринбурге россиян, выходцев из Азербайджана. Следственные действия, предпринятые российскими правоохранителями, «осуществлялись в полном соответствии с законодательством России» в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы «тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана», указали в МИД.

«По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России», — заявили в МИД, указав, что подробную информацию на этот счет представил Следственный комитет.

Отношения Москвы и Баку обострились именно после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания в рамках дела о заказных убийствах. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших в ходе рейдов, а также потребовал привлечь к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии». В российском СК указали, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.