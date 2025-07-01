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Политика ,  
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Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане

Фото: Aziz Karimov / AP / ТАСС
Фото: Aziz Karimov / AP / ТАСС

Зияддин и Гусейн Сафаровы, подозреваемые в убийстве выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году, похоронены в Агджабединском районе Азербайджана, сообщает Milli.az.

На похоронах присутствовали родственники покойных, а также представители общественности Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана.

Ранее тела Зияддина и Гусейна Сафаровых привезли в морг Клинического медицинского центра при Министерстве здравоохранения для осмотра в Баку.

В конце июня силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана, среди которых были также братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». По данным следствия, фигуранты причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.

Тела умерших в Екатеринбурге азербайджанцев доставили в Баку
Политика

СК России сообщил, что один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго устанавливаются. По данным азербайджанской стороны, это были братья Сафаровы.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выразили решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей.

Азербайджанская полиция 30 июня пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Тогда несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием. После этого МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева из-за «недружественных действий Баку».

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