Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

Путин описал ситуацию в отношениях с Баку как кризис эмоций

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Путин заявил о случившемся «кризисе эмоций» в отношениях между Москвой и Баку. По его словам, если бы это был кризис отношений, не было бы роста торгово-экономических связей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций», заявил президент России Владимир Путин журналистам в Душанбе.

«Вы знаете, я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. Почему? Если бы это был кризис межгосударственных отношений, то тогда у нас не было бы роста торгово-экономических связей», — сказал он.

Путин добавил, что «значительный рост» этих связей продолжился. «Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета, пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время», — отметил президент.

В декабре 2024 года самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился под Актау в Казахстане. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Алиев заявлял, что самолет повредили «в районе города Грозного». Путин принес ему извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. 9 октября Путин пообещал сделать необходимое по компенсациям.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

