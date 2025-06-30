 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК назвал причину смерти задержанного по делу об убийствах на Урале

СК сообщил о смерти двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, сообщает Следственный комитет. Причины смерти второго устанавливаются, заявило ведомство.

По данным СК, в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан России. Троих взяли под стражу, еще трем суд продлил срок задержания.

Местные СМИ, в том числе Ura.ru и E1, писали, что 27 июня были задержаны десятки уроженцев Азербайджана, некоторых из них отпустили после следственных действий. Один из фигурантов умер, когда к нему ворвались полиция и спецназ, сообщал E1. «Ему стало плохо, он схватился за сердце. Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был», — рассказывал его знакомый.

Азербайджанское издание Trend писало, что погибшие — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы.

В сообщении СК говорится, что фигуранты причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебащы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.

Материал дополняется

Теги
Следственный комитет Азербайджан Екатеринбург убийства
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Семья дирижера ансамбля «Березка» Смирнова сообщила о месте его похорон Общество, 12:43
В Индии назвали диверсию возможной причиной крушения Dreamliner Общество, 12:41
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:35
В редакцию Sputnik в Азербайджане пришла полиция Политика, 12:34
Лучший бомбардир плей-офф ВХЛ перешел из «Спартака» в «Салават Юлаев» Спорт, 12:30
Как живет бизнес лома в России и от чего сейчас зависит его эффективность РБК Компании, 12:30
СК назвал причину смерти задержанного по делу об убийствах на Урале Политика, 12:28
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Сложность майнинга резко упала. Что произошло в сети биткоина Крипто, 12:26
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Москалькова предупредила о вирусной рассылке семьям военнослужащих Политика, 12:22
Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов Общество, 12:18
Комфорт с видом: как выглядят резиденции Mantera Residence Недвижимость, 12:16
Как попасть в высокотех в Москве: стажировки и программы Тренды, 12:15
В Чехии рассказали о попытках склонить Трампа к санкциям против России Политика, 12:07