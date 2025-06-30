СК назвал причину смерти задержанного по делу об убийствах на Урале

СК сообщил о смерти двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Фото: Никита Попов / РБК

Один из задержанных фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, сообщает Следственный комитет. Причины смерти второго устанавливаются, заявило ведомство.

По данным СК, в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан России. Троих взяли под стражу, еще трем суд продлил срок задержания.

Местные СМИ, в том числе Ura.ru и E1, писали, что 27 июня были задержаны десятки уроженцев Азербайджана, некоторых из них отпустили после следственных действий. Один из фигурантов умер, когда к нему ворвались полиция и спецназ, сообщал E1. «Ему стало плохо, он схватился за сердце. Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был», — рассказывал его знакомый.

Азербайджанское издание Trend писало, что погибшие — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы.

В сообщении СК говорится, что фигуранты причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебащы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.

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