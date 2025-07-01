В Баку заявили о травмах на телах погибших после задержания на Урале

На теле погибших после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в ходе судмедэкспертизы обнаружили множественные травмы, заявили в Баку. Азербайджан выразил протест. Москва пояснила, что рейды связаны с «тяжкими преступлениями»

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС

На телах скончавшихся после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге граждан Азербайджана Гусейна и Зияддина Сафаровых в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы найдены множественные травмы, заявил на пресс-конференции генеральный директор объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

«Перед тем как мы осмотрели тела, нам вручили свидетельства о смерти. Согласно показаниям, причиной смерти старшего брата стала травма. Но у младшего брата сердечный приступ», — рассказал он (цитата по Milli.az).

По словам Гасанова, «большое количество травм» выявлено при обследовании тела Гусейна Сафарова. У него обнаружили переломы ребер, которые повредили легкие, а также кровоизлияния в твердых и мягких тканях головы и кровоподтеки на слизистой оболочке верхней и нижней губ.

Эксперт утверждает, что «внутренние повреждения второго брата полностью совпадают с повреждениями первого». «Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок в связи с многочисленными травмами, которые он получил. <...> В России причиной смерти была показана сердечная недостаточность, но мы обнаружили совершенно другие широко распространенные повреждения», — заявил Гасанов (цитата по APA).

РБК обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Следственный комитет России.

Братьев Сафаровых, владельцев ресторана «Каспий», задержали вместе с другими азербайджанцами в ходе рейда в Екатеринбурге 27 июня в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. СК позже сообщил, что один из задержанных погиб, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить «законность и обоснованность задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу». Омбудсмен рассказала, что к ней обратилась азербайджанская коллега Сабина Алиева.

Тела погибших передали азербайджанской стороне, а 30 июня доставили в Баку на экспертизу, по завершении которой отдали родным. 1 июля Сафаровых похоронили на кладбище в селе Гаджибадали Агджабединского района.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых и выразил ему протест из-за рейдов, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». В Кремле заявили, что действия правоохранительных органов не должны быть поводом для дипломатических демаршей.

На этом фоне азербайджанская полиция 30 июня пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием. После этого МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева из-за «недружественных действий Баку».