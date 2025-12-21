Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге
Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, российская сторона готовится к его визиту. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ состоится в 22 декабря. Саммит традиционно с 2018 года проходит в Санкт-Петербурге. Примерно тогда же, 21–22 декабря, в городе состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях. Кроме того, глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами некоторых стран.
Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибло 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали нескольких граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан».
В октябре Путин и Алиев провели встречу в Душанбе. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием перезапуска отношений двух стран и их нормализации.
