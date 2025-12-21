 Перейти к основному контенту
Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

Песков рассказал о подготовке к приезду Алиева на саммит СНГ в Петербурге

Песков: ждем приезда Алиева на встречу лидеров СНГ в Петербурге
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, российская сторона готовится к его визиту. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ состоится в 22 декабря. Саммит традиционно с 2018 года проходит в Санкт-Петербурге. Примерно тогда же, 21–22 декабря, в городе состоится официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях. Кроме того, глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами некоторых стран.

Как Москва и Баку вышли на нормализацию отношений
Политика
Эмомали Рахмон и Владимир Путин

Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибло 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали нескольких граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан».

В октябре Путин и Алиев провели встречу в Душанбе. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием перезапуска отношений двух стран и их нормализации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Ильхам Алиев Дмитрий Песков Азербайджан Россия саммит СНГ Санкт-Петербург
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

