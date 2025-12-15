 Перейти к основному контенту
Адвокат сообщила, что Долина просила Лурье оставить ей пианино

Адвокат Свириденко: Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках. Об этом сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, передает «РИА Новости».

По словам Свириденко, Долина вела себя как человек, действительно намеренный продать квартиру, и самостоятельно определяла, какое имущество перейдет новому владельцу. Изначально певица заявляла, что оставит в квартире все, но позже изменила свою позицию и уточнила, что намерена забрать пианино и стул к нему.

Адвокат подчеркнула, что такие действия, по ее мнению, свидетельствуют о разумности поведения Долиной в ходе сделки.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник, после того как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не доверяет публичным обещаниям певицы вернуть ей деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной для восстановления прав на жилье.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.

Антонина Сергеева
Лариса Долина квартира пианино сделка

