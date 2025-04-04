 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков ответил на идею «коалиции желающих» о встрече с Путиным

Песков заявил, что от «коалиции желающих» не поступало сигналов о переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Москва пока не получала никаких сигналов от Европы о желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», — сказал он.

«Коалиция желающих», которую сформировали страны Европы для поддержки возможного соглашения по Украине, считает, что от нее с Путиным должен пообщаться хотя бы один лидер, заявил 3 апреля президент Финляндии Александер Стубб.

Европейские лидеры договорились, что станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing) в начале марта. Она призвана «защитить» возможное соглашение по Украине и «гарантировать мир».

Главком НАТО в Европе заявил, что Россия может быстро нарастить силы
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В российском МИДе в конце февраля заявили, что целью этой коалиции является «разогрев конфликта». Welt писала, что возможность участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине рассматривает Китай. В начале апреля стало известно, что председатель КНР в мае совершит государственный визит в Россию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился в Вашингтоне с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Как утверждал NBC, встреча произошла по просьбе президента США Дональда Трампа.

Reuters также сообщал о встрече Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Сам Дмитриев 3 апреля оценил результаты переговоров положительно.

18 февраля состоялась встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Экспертные группы также провели переговоры 24 марта.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Европа ЕС НАТО Военная операция на Украине переговоры Дональд Трамп США Россия Украина
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Европе попросили США разместить в регионе гиперзвуковые ракеты
Политика
FT узнала, как Европа может вовлечь США в миссию миротворцев на Украине
Политика
Шесть стран Европы выступили за заморозку активов России до мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Как изменилась архитектура элитных коттеджей: хай-тек и зимние садыНедвижимость, 11:10
В НХЛ сравнили подготовку к рекорду Овечкина с финалом Кубка СтэнлиСпорт, 10:56
Застройщики за рубежом предлагают бесплатную рассрочку: чем она выгоднаPro, 10:52
СК сообщил о задержании готовившего самоподрыв в общежитии курсантовПолитика, 10:48
Бастрыкин рассказал об 1 тыс. потерявшихся детей и подростковОбщество, 10:47
Аналитики выяснили, сколько россияне готовы потратить на ремонт жильяНедвижимость, 10:44
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Politico узнала возможные сроки телефонного разговора Трампа и ПутинаПолитика, 10:36
Сальдо заявил, что срок ремонта Каховской ГЭС «однозначно откладывается»Политика, 10:36
Экс-чемпион Bellator из России проиграл в главном поединке турнира PFLСпорт, 10:34
Почему важны гормоны стрессаСтиль, 10:32
Обвал S&P500 стал максимальным за 5 лет и привел к потере $2,5 трлнИнвестиции, 10:31
Умер один из основателей футбольного «Нефтехимика» Наиль ВалеевСпорт, 10:27
В Тюмени по неизвестной причине умерла несовершеннолетняя девочкаОбщество, 10:21