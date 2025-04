Песков ответил на идею «коалиции желающих» о встрече с Путиным

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Москва пока не получала никаких сигналов от Европы о желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», — сказал он.

«Коалиция желающих», которую сформировали страны Европы для поддержки возможного соглашения по Украине, считает, что от нее с Путиным должен пообщаться хотя бы один лидер, заявил 3 апреля президент Финляндии Александер Стубб.

Европейские лидеры договорились, что станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing) в начале марта. Она призвана «защитить» возможное соглашение по Украине и «гарантировать мир».

В российском МИДе в конце февраля заявили, что целью этой коалиции является «разогрев конфликта». Welt писала, что возможность участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине рассматривает Китай . В начале апреля стало известно, что председатель КНР в мае совершит государственный визит в Россию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился в Вашингтоне с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Как утверждал NBC, встреча произошла по просьбе президента США Дональда Трампа.

Reuters также сообщал о встрече Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Сам Дмитриев 3 апреля оценил результаты переговоров положительно.

18 февраля состоялась встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Экспертные группы также провели переговоры 24 марта.