О какой поддержке Украины договорились в Лондоне европейские лидеры Британия и Франция работают над мирным планом, который затем представят Вашингтону

На посвященном Украине саммите в Лондоне европейские лидеры заявили, что по-прежнему будут помогать Киеву и рассчитывают в этом на поддержку США. Однако к согласию относительно размещения миротворцев не пришли

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters) Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Getty Images) Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images) Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: Toby Melville / Getty Images)

О чем договорились европейские страны

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел в Лондоне посвященный Украине саммит европейских лидеров. Эту встречу запланировали еще до срыва украино-американских переговоров на высшем уровне — на ней Стармер собирался рассказать, о чем он и президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе договорились с Дональдом Трампом. Они пытались убедить президента США оказать военную поддержку европейским миротворцам, которых Лондон и Париж намерены направить на Украину после прекращения огня (речь в первую очередь шла о воздушном наблюдении и, если понадобится, американском воздушном прикрытии). Трамп, в свою очередь, неоднократно повторял, что военных гарантий США предоставлять не будут, и своей точки зрения после встреч с Макроном и Стармером не изменил.

На саммит в британскую столицу прибыли лидеры более десяти стран — членов ЕС и НАТО, а именно Германии, Дании, Канады, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Во встрече также приняли участие глава МИД Турции, генеральный секретарь НАТО и руководство Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит 1 марта — на следующий день после публичной перепалки в Белом доме. После нее большинство европейских лидеров выразили Зеленскому свою поддержку, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что «свободному миру нужен новый лидер» и что «европейцы должны принять этот вызов».

При этом Белый дом прямо в Европе не критиковали — напротив, на саммите Стармер заявил, что союзники «будут работать с президентом Трампом, чтобы обеспечить крепкий, справедливый и устойчивый мир, который обеспечат будущие суверенитет и безопасность Украины». После встречи британский премьер изложил четыре пункта, о которых договорились участники встречи.

Они продолжат предоставлять Киеву военную поддержку и оказывать экономическое давление на Россию.

Общеевропейская точка зрения состоит в том, что «устойчивый мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины» и что Украина должна быть за столом переговоров.

Если мирное соглашение будет достигнуто, союзники продолжат укреплять обороноспособность Украины, чтобы «предотвратить какое-либо будущее вторжение».

Они будут развивать т.н. «коалицию желающих» (coalition of the willing), чтобы «защитить сделку на Украине и гарантировать мир». «Не каждая страна позволит себе внести вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — сказал Стармер, и заверил, что Британия готова поддержать коалицию «сапогами на земле и самолетами в небе».

Стармер подчеркнул, что для мира на континенте Европе нужна «сильная поддержка США». Поэтом Британия и Франция вместе с Украиной разработают план остановки боевых действий, который потом передадут в Белый дом.

Его детали Макрон после саммита изложил в интервью Le Figaro. По оценке издания, президент продвигает европейские инициативы, чтобы «Старый свет не был стерт новым соглашением Вашингтона и Москвы». Макрон не верит в то, что США и Россия договорятся о прекращении огня, — он убежден, что президент России Владимир Путин попытается «унизить Украину через ее демилитаризацию». Исходя из этого, он и Стармер предлагают на месяц установить перемирие «в воздухе, на море и вокруг энергетической инфраструктуры». Разместить на Украине европейские войска планируется на более позднем этапе — по словам Макрона, в ближайшие несколько недель европейцы попытаются достичь перемирия, а контингент будет развернут уже после того, как будет подписано мирное соглашение.

Что происходит с американской и европейской поддержкой Украины

После скандала на переговорах Зеленского и Трампа американские СМИ стали сообщать, что Белый дом может полностью прекратить военную поддержку Киева. Администрация Трампа новых решений о выделении Украине помощи не принимала, однако из ранее утвержденного пакета не израсходованы еще около $4 млрд.

Как сообщила The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации, решение о приостановке помощи может коснуться радаров, транспорта, боеприпасов и ракет «стоимостью в миллиарды долларов», которые ждут отправки на Украину. Это, отмечает издание, «подчеркивает, насколько резко обострились отношения» между партнерами после «спорного обмена мнениями в Овальном кабинете».

По оценке Кильского института мировой экономики (Германия), за три года конфликта по объему поддержки Украины «Европа в целом явно обогнала США» — она выделила €70 млрд финансовой и гуманитарной помощи и €62 млрд военной, в то время как США предоставили €50 млрд финансовых и гуманитарных ассигнований и €64 млрд военных.

На фоне того, как американская помощь оказалась под вопросом, Стармер объявил, что Лондон выделил Киеву 1,6 млрд фунтов стерлингов на закупку 5 тыс. британских ракет. Эта помощь идет не за счет «британских налогоплательщиков», уточнил он, а от доходов от российских замороженных активов. Британский премьер также считает, что Европа «должна выполнить тяжелую работу» по укреплению своей обороноспособности (перед визитом в США он объявил, что в перспективе Соединенное королевство будет вкладывать в оборону 3% ВВП).

Макрон полагает, что европейские страны должны тратить на оборону от 3% до 3,5% ВВП, — всего, по его оценке, Евросоюзу надо вложить в военную сферу до €200 млрд. На саммите он также предложил начать разговор о том, чтобы европейцы активнее сотрудничали в области ядерного сдерживания. «Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами», — заявил французский лидер, отметив, что это не повлечет за собой изменений в ядерной доктрине Франции. Ранее обсудить такую возможность с Францией и Великобританией предлагал лидер одержавшего победу на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который готовится занять пост федерального канцлера.

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Смогут ли европейские страны поддерживать Украину без США

По данным Euractiv, европейские страны, несмотря на обещания и дальше поддерживать Украину, действовать без США не готовы — так, некоторые европейские лидеры дали понять Зеленскому, что они предпочли бы, чтобы тот восстановил отношения с Белым домом, чем действовал бы дальше «полностью без США». При всех усилиях по созданию «коалиции желающих» европейцам по-прежнему не хватает сильного лидера, который бы мог возглавить кампанию по урегулированию, отмечает издание. Премьер-министр Польши Дональд Туск был одним из первых, кто выразил поддержку Зеленскому, однако Варшава пока не подала сигнала, что готова взять на себя ведущую роль в какой-либо крупной инициативе по Украине. К тому же власти Польши, как и Германии, скептически относятся к отправке миротворцев на Украину.

«Я бы предостерег наших партнеров от создания иллюзий гарантий, если не все уверены, что справятся с таким вызовом», — заявил польский премьер после саммита в Лондоне, уточнив, что пока «возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий». По мнению Туска, Европа, Турция и Канада могли бы выработать «конкретный план переговоров» с Россией, а европейским лидерам нужно «спокойно предложить системную общую» позицию для будущих переговоров, что, по его оценке, произведет должное впечатление и на Трампа (цитаты по The Guardian).

При этом Венгрия и Словакия, в отличие от большинства европейских стран, поддержали Трампа после его перепалки с Зеленским. По информации Politico, еще на прошедшей 28 февраля встрече послов стран ЕС Будапешт заблокировал предоставление Киеву нового пакета военной помощи и не одобрил проект заявления по Украине, который содержал формулировку о гарантиях безопасности. Премьер Словакии Роберт Фицо обещал, что Братислава также будет блокировать любую резолюцию саммита ЕС, не содержащую призыв к скорейшему прекращению огня. Венгерский премьер Виктор Орбан ко всему прочему направил 1 марта обращение главе Евросовета Антониу Кошта с призывом начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня, следуя примеру Трампа.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин сказал РБК, что Европа в одиночку не сможет противостоять России, и в инициативе Франции и Великобритании обязательно участие США. «Одно дело говорить об оборонном союзе ЕС, другое дело — рисковать реальным столкновением НАТО и России. Символизм поддержки Украины на встрече в Лондоне сочетается со стремлением добиться одобрения европейских планов со стороны США, поэтому именно они мне видятся основным адресатом этого саммита. Сюда же относится и поддержка европейцами идеи прекращения огня», — отметил эксперт. По его оценке, заявления про «коалицию желающих» говорит о том, что ЕС остается в стороне от участия в мирном урегулировании.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что формально ЕС демонстрирует готовность к укреплению региональной обороны. «Еще во время предвыборной кампании в Европарламент, например, все немецкие партии выступали за европейский оборонный союз. Если про европейскую армию никто в здравом уме не говорит, то на необходимости создания европейского оборонного союза в рамках стратегический автономии делается акцент. Тем не менее в реальности фундаментальная трансатлантическая база как была так и останется, и без США европейцы ничего сделать не могут. Европейский ВПК серьезным образом зависит от американского», — сказал он РБК.

Весной прошлого года Еврокомиссия представила новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), цель которой — увеличить военные закупки внутри блока. Согласно документу, к 2025 году ЕС планирует самостоятельно выпускать более 2 млн снарядов ежегодно. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе о конкурентоспособности Евросоюза на период 2024–2029 годов призывал как можно скорее запустить EDIS, в том числе с целью наращивать оборонную промышленность без США. По его мнению, эта сфера требует огромных инвестиций «для восстановления утраченных возможностей», а также для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.

Что касается перспектив украинского урегулирования, то, по оценке Белова, если у Трампа здесь больше экономический интерес, то у Европы геополитический. «В Европе не могут допустить того, что Россия что-то получит. Европейцы воспринимают Москву как реального врага. В этом контексте можно говорить о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус готовит европейскую часть НАТО к войне с Россией. Ранее он обозначил сроки — 2029-2030 годы. Берлин согласился разместить американские ракеты. Ядерное оружие никуда не денется. 35 единиц истребителей F-35 закуплены, а это боеспособный минимум. Идет четкая модернизация ВПК. Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall процветает — достаточно посмотреть, как за последние дни выросли его акции», — замечает эксперт.

США сейчас проводят ревизию поддержки Украины, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «Насколько понимаю, Трамп и его команда изучают, что по части поддержки подписал Байден. Сейчас Америка взяла определенную паузу — вряд ли речь идет о том, чтобы заморозить текущие поставки. Что касается новых поставок, то тут будут ждать распоряжений президента, — сказал РБК эксперт. — Что до Европы, то ресурсы у нее есть. Она руководствуется тем, что у нее лежит $300 млрд российских активов. Они сейчас используют проценты с них, но при этом пока не знают, как использовать эти активы без согласия России. Главное, что они настроены на то, чтобы продолжать поддерживать Украину».