Главком НАТО в Европе заявил, что Россия может быстро нарастить силы
Россия может увеличить численность личного состава своих вооруженных сил в кратчайшие сроки, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
Он выступил с предупреждением о российской угрозе во время слушаний в комитете сената США по вооруженным силам.
«Думаю, что личный состав они могут нарастить настолько быстро, насколько захотят», — отметил Каволи.
По его словам, то, насколько быстро Россия сможет оснастить вооруженные силы, будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине.
В конце января 2025 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что мобилизация в стране не закрывает потребности в личном составе ВСУ.
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Украину снизить минимальный возрастной порог мобилизации с 25 до 18 лет. Однако власти Украины считают, что главная проблема ВСУ — не недостаток служащих, а нехватка оружия для них.
Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года. Предусмотрен призыв украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
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