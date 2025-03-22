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Военная операция на Украине ,  
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Welt узнал о возможном участии Китая в «коалиции желающих» по Украине

Welt: Китая рассматривает участие в миротворческой миссии на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Пекин выяснял у Брюсселя отношение к возможному участию китайских военных в миротворческой миссии на Украине, пишет Welt. В ЕС полагают, что участие Китая может улучшить отношение к идее о миротворцах со стороны России
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай рассматривает возможность участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, знакомые с вопросом.

По их словам, китайские дипломаты «прозондировали» в Брюсселе, будет ли такой шаг возможным и желательным с точки зрения европейских стран. «Включение Китая в «коалицию желающих» (стран, допускающих возможность участия в миротворческой миссии. — РБК) потенциально может увеличить принятие Россией миротворцев на Украине», — предполагают в дипломатических кругах Брюсселя, отмечая, что вопрос остается «чувствительным».

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер представили свой план урегулирования конфликта на Украине. Он предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц и размещение европейских миротворцев после достижения мирного соглашения.

В Париже и Лондоне прошли встречи лидеров и военачальников стран «коалиции желающих», в которую вошли более 30 государств. Следующий саммит пройдет 27 марта в Париже.

Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на Украину
Политика
Фото:army.mod.uk

Хотя план Макрона и Стармера подразумевает, что в основном гарантировать безопасность Украины будут европейские военные, он все же предусматривает поддержку миротворческого контингента со стороны США. Стармер 20 марта признал, что пока признаков того, что Вашингтон окажет эту помощь, нет.

The Times писала, что европейские страны планируют направить на Украину миротворческий контингент в составе «около 10 тыс.» человек. По информации газеты, Великобритания готова разместить миротворческий контингент на территории страны бессрочно.

Отправить своих военных на Украину готовы далеко не все страны — основную часть контингента, как ожидается, отправят Британия и Франция. О готовности сделать это заявляли Дания и Литва, исключала такой вариант, в частности, Польша. Bloomberg писал, что Турция может направить своих военных для участия в небоевой миссии на Украине, которая будет помогать следить за обстановкой на линии соприкосновения.

По данным The Telegraph, Макрон на саммите лидеров ЕС поднял вопрос о возможной альтернативе отправки европейских военных на Украину — размещении там миротворческого контингента под руководством ООН. При этом, отмечает газета, отправка миротворцев ООН требует согласования в Совбезе организации, постоянным членом которого является Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает миссию ООН как альтернативу гарантиям безопасности или присутствию военного контингента союзников в стране.

Москва выступает против размещения на Украине военных из стран НАТО.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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