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Военная операция на Украине ,  
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Стали известны сроки начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде

NYT: переговоры Украины и США в Эр-Рияде начнутся вечером 23 марта
Сюжет
Военная операция на Украине
Делегации Украины и США встретятся в Эр-Рияде вечером 23 марта перед переговорами Вашингтона и Москвы. NYT пишет, что Киев и Вашингтон могут провести дополнительные консультации после встречи американской и российской делегаций
Эр-Рияд
Эр-Рияд (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Поздним вечером 23 марта состоятся переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде, которые будут предварять встречу американской и российской команд 24 марта, сообщают The New York Times (NYT) и Reuters.

Встречи будут сосредоточены на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, на которое Россия и Украина согласились после телефонных разговоров лидеров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. Кроме того, будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

Украинский чиновник заявил NYT, что представители Киева могут дополнительно встретиться с американской делегацией после ее переговоров с российской стороной «в зависимости от прогресса».

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог до этого рассказал, что в Эр-Рияде состоятся «непрямые переговоры» Москвы и Киева. Представители России и Украины будут размещены в разных комнатах, а американская делегация прояснит требования сторон.

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. От США в переговорах будут участвовать, в частности, сотрудники Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.

Киев будут представлять в том числе министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Павел Палиса. Оба участвовали в переговорах с делегацией США в Джидде 11 марта, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Россия.

Reuters отмечает, что Киев рассматривает эти переговоры как «чисто технические». Как заявил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий, Киев и США намерены «уточнить условия, нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как за ними следить, как их контролировать, в целом что входит в их сферу действия».

18 марта президент Владимир Путин после разговора с Трампом согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны заявило, что российские военные из-за этого сбили свои дроны, летевшие на объекты в Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике, а после беседы с Трампом объявил о готовности к этому.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а 21 марта произошел взрыв на ГИС «Суджа», в котором Москва обвинила Киев. В МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответа на подобные атаки, в том числе симметричного.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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