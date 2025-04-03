Встреча Дмитриева с Уиткоффом в Вашингтоне началась

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Информацию также подтвердил собеседник Washington Post, знакомый с ходом встречи, заявив, что переговоры «продолжаются».

Материал дополняется