Дмитриев оценил итоги переговоров с США словами «три шага вперед»
По итогам двух дней переговоров с представителями США были сделаны «три шага вперед». Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сейчас находится с визитом США. Его слова приводит ТАСС.
«Да, безусловно», — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о достижении прогресса в ходе встреч с членами администрации США.
«Я бы сказал, что мы сегодня и вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», — уточнил он.
По словам Дмитриева, за три года без коммуникации между Россией и США накопилось много вопросов к обсуждению, и процесс решения займет время. Он добавил, что при этом процесс диалога между странами идет позитивно и конструктивно.
Визит главы РФПИ в США 2-3 апреля стал первым официальным посещением высокопоставленного российского чиновника в Соединенные Штаты с начала российско-украинского конфликта. По информации CNN, для выдачи визы Дмитриеву временно сняли санкции, введенные в 2022 году. Визит состоялся вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что может ввести дополнительные санкции против России и заявил, что «взбешен» идеей президента России Владимира Путина обсудить введение временного управления на Украине.
По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, добычи редкоземельных элементов и восстановления прямого авиасообщения между странами. Он также отметил, что американский бизнес готов вернуться в Россию, заняв ниши, которые оставили покинувшие страну европейские компании, при условии, что это будет полезно для России.
Дискуссии о возможных новых встречах между представителями России и США продолжаются, однако окончательные даты не были утверждены, уточнил спецпредставитель президента.
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