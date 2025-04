Финский президент назвал, кто в Европе должен поговорить с Путиным

Александр Стубб (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

«Коалиция желающих» по Украине пришла к выводу, что по меньшей мере один лидер должен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

По его словам, разговор должны провести Франция или Британия.

Кир Стармер, занимающий пост премьера Британии с прошлого лета, в ноябре говорил, что не собирается общаться с российским президентом. Лидер Франции Эмманюэль Макрон с начала военной операции неоднократно созванивался с Путиным. В марте французский президент говорил, что может вновь позвонить российскому лидеру, если Киев и союзники в Европе сочтут, что для этого наступил подходящий момент.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали» с Путиным. Вучич при этом отметил, что сам не виделся с ним с 2021 года.

Европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing), в начале марта. Коалиция призвана «защитить» возможное соглашение по Украине и «гарантировать мир». На встрече участников инициативы в конце марта присутствовали Германия, Италия, Польша и другие страны ЕС, а также государства, которые не входят в союз, в том числе Великобритания и Канада.

В российском МИДе в конце февраля заявили, что цель этой коалиции — разогрев конфликта, она требует «согласия обеих сторон» и необходимости «говорить о первопричинах».

Материал дополняется