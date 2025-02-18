Переговоры России и США в Саудовской Аравии. Онлайн

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимает участие в переговорах, отметил, что будет отвечать за экономический аспект дискуссии. Он заявил, что Москва надеется на позитивный диалог и видит, что президент Трамп «очень активно решает большое количество проблем в мире».

«Весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром.

Мы видим, что также важно экономическое сотрудничество. И мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более 300 млрд долл., уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — заявил Дмитриев.