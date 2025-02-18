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Военная операция на Украине ,  
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Переговоры России и США в Саудовской Аравии. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Делегации России и США 18 февраля встречаются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.
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10:56

МИД КНР в связи с началом переговоров в Эр-Рияде выпустил заявление, в котором говорится, что в Пекине приветствуют все усилия, направленные на достижение мира.

10:46

Видео с начала переговоров

Video

10:45

Кирилл Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, однако заявил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.

10:38

Саудовскую Аравию за столом переговоров представляют глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

10:33

Переговоры начались

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

10:32

Российская делегация уже прибыла на место переговоров.

Video

Сергей Лавров
10:28

Сегодняшние переговоры пройдут во дворце Дирия, который является одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии. Это большой комплекс с собственной мечетью и фруктовыми садами, расположенный недалеко от международного аэропорта Эр-Рияда.

Дворец королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд
Дворец королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд
(Фото: РИА Новости)

10:16

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что киевские власти не признают любые договоренности по урегулированию конфликта в случае их заключения в Эр-Рияде. «Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал он.

Владимир Зеленский
10:03

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимает участие в переговорах, отметил, что будет отвечать за экономический аспект дискуссии. Он заявил, что Москва надеется на позитивный диалог и видит, что президент Трамп «очень активно решает большое количество проблем в мире».

«Весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром.
Мы видим, что также важно экономическое сотрудничество. И мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более 300 млрд долл., уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — заявил Дмитриев.

09:58

17 февраля в Париже прошел созванный по инициативе Эмманюэля Макрона срочный неформальный саммит европейских стран. Там собрались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Евросоюзу следует работать вместе с США и их президентом Дональдом Трампом над урегулированием российско-украинского конфликта, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, передает Il Sole 24 Ore. Саммит европейских лидеров не должен становиться «антитрамповским форматом», а только наоборот, поскольку США работают над «достижением мира и мы должны внести свой вклад», считает Мелони. По мнению Мелони, Европе необходимо опираться в сфере безопасности на США, а Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы боевые действия не возобновились снова.

Французский президент после саммита созвонился с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, после чего написал в X о необходимости гарантий безопасности для Украины. «В противном случае существует риск, что это прекращение огня закончится так же, как и минские соглашения», — предупредил он

Эмманюэль Макрон и президент&nbsp;Европейской комиссии Урсула&nbsp;фон дер Ляйен&nbsp;во время встречи в Париже,&nbsp;17 февраля 2025 года
Эмманюэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Париже, 17 февраля 2025 года
(Фото: Tom Nicholson / Getty Image)

Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджа Мелони
09:57

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск прокомментировал прибытие российской делегации в Саудовскую Аравию. «Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети Х в ответ на пост предпринимателя Марио Науфаля.

Илон Маск
09:56

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что встреча между американской и российской делегациями будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Дмитрий Песков
09:53

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд накануне вечером. Главная задача встречи в Эр-Рияде — «реальная нормализация» отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента Юрий Ушаков по прибытии в Саудовскую Аравию. Он отметил, что с американской стороны в переговорах будут участвовать «серьезные люди». «Мы тоже с серьезным подходом приехали», — добавил Ушаков.

Video

Юрий Ушаков
09:52

С чем Россия и США подошли к переговорам можно почитать в нашем материале. 

09:50

Переговоры между Россией и США пройдут менее чем через неделю после того, как президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп впервые официально поговорили по телефону. Российскую сторону будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров; также в делегацию входит  глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в Эр-Рияд прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

Майк Уолтц
Марко Рубио
Сергей Лавров
Юрий Ушаков
Россия США Саудовская Аравия переговоры Марко Рубио Сергей Лавров Стив Уиткофф Эр-Рияд
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