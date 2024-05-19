Протестующие в Тбилиси сожгли флаги России и «Грузинской мечты»

В Тбилиси участники акций против закона об иностранных агентах сожгли флаги России и правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Mtavari. Это произошло у входа в здание парламента на проспекте Руставели, уточнят телеканал.

Закон «О прозрачности иностранного влияния», который внесла «Грузинская мечта», приняли в третьем и финальном чтении 14 мая, несмотря на продолжающиеся протесты. Оппозиционные грузинские депутаты называют закон российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Накануне, 18 мая, президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, подчеркнув, что он противоречит Конституции и «всем европейским стандартам». Документ ранее критиковали в Евросоюзе и ООН, а США предупредили о возможных санкциях против ответственных за принятие документа лиц. Глава правящей партии Ираклий Гарибашвили назвал подобные угрозы непродуктивными.