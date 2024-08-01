В Грузии заработал реестр для регистрации НПО по закону об иноагентах

Специальный реестр для регистрации организаций согласно принятому парламентом закону об иноагентах (официальное название «О прозрачности иностранного влияния») заработал в Грузии.

Теперь организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления на регистрацию.

О создании реестра 30 июля сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Тогда он также объявил о начале работы реестра с 1 августа.

В конце мая 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето. В документе говорится о регистрации в соответствующем реестре некоммерческих организаций и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае отказа от регистрации предусмотрены штрафы.

Инициатива вызвала массовые протесты в Грузии, которые поддержали западные страны. Параллельно они требовали от Тбилиси либо закон переписать, либо от него отказаться.

В начале июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека.