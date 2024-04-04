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Политика ,  
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Кремль отверг влияние Москвы на закон об иноагентах в Грузии

Песков назвал нормальной практикой планы Грузии принять закон об иноагентах
Здание парламента в Тбилиси
Здание парламента в Тбилиси (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Грузинская оппозиция необоснованно считает проект закона об иностранных агентах, разработанный правящей партией, российским проектом, поскольку первыми такую систему придумали США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Здесь просто нужно им, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом», — сказал Песков, отметив, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.

Он подчеркнул, что сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств.

«Это уже, по сути, общемировая практика. Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику, это нормальная практика», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Правящая партия Грузии «провалила» принятие закона об иноагентах
Политика
Фото:Георгий Абашвили / РБК

3 апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объявил о повторном рассмотрении законопроекта об иноагентах.

Грузинские власти собирались принять законы об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иноагентов» — еще в 2023 году. Статус иноагентов предлагали присвоить некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если бы более 20% их доходов поступало из-за рубежа.

Парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении, после чего в стране начались массовые протесты. Также его раскритиковали западные политики. В итоге «Грузинская мечта» не стала принимать этот закон.

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Теги
Дмитрий Песков Грузия иноагент закон об иноагентах
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