Минюст Грузии создал реестр для регистрации НКО по закону об иноагентах

Раскритикованный западными странами закон об иноагентах был принят парламентом Грузии в конце мая. По словам министра юстиции, реестр иноагентов уже работает, с 1 августа попадающие под критерии НКО должны там зарегистрироваться

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Минюст Грузии создал специальный реестр для регистрации организация, согласно принятому парламентом закону об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»). Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Все готово», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, готова ли техническая база, которую должно было создать министерство юстиции после вступления закона в силу (цитата по ТАСС).

«Что касается начала действия [закона], все сроки указаны в законе, вы это, думаю, хорошо знаете, и с 1 августа организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления», — добавил Брегадзе.

Как отмечает телеканал TV9news, для реализации закона об иноагентах в грузинском Минюсте будет создан отдел финансовой декларации, в котором будут два структурных подразделения: служба регистрации и контроля декларирования. На этот отдел будут возложены следующие функции: ведение реестра организаций, осуществляющих интересы иностранной державы и обеспечивающих его публичность;

поддержка уполномоченного министерством лица в деятельности, предусмотренной указанным законом;

в пределах полномочий просмотр корреспонденции и подготовка соответствующего ответа;

разработка конкретных предложений соответствующего структурного, кадрового, нормативного и технического характера и представление их руководству агентства в конце каждого квартала;

периодическая подготовка отчетов о деятельности организаций в реестре и предоставление их уполномоченным лицам;

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето. В законе говорится о регистрации в соответствующем реестре некоммерческих организаций и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации предусмотрены штрафы.

Инициатива вызвала массовые протесты в Грузии, которые поддержали Западные страны; параллельно они требовали от Тбилиси либо закон переписать, либо от него отказаться. В Венецианской комиссии назвали закон антидемократическим и допустили его использование для подавления критиков власти. В начале июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека.

Грузинские власти, в свою очередь, обвиняли западные страны в ограничении суверенитета. «Заявление [США] и шантаж визовыми ограничениями являются не чем иным, как откровенной попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии, что особенно цинично на фоне того, что Грузия через два дня отмечает День национальной независимости», — заявлял политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе называл закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз. Он также говорил, что закон является «мягкой версией» аналогичного действующего в США.