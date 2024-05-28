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Политика ,  
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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Оппозиция покинула здание парламента, и «Грузинская мечта» преодолела вето президента в ее отсутствие. Если глава государства снова не подпишет закон об иноагентах, это сделает спикер, и после публикации норма вступит в силу
Фото: ParliamentofGeorgia / Youtube
Фото: ParliamentofGeorgia / Youtube

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, мешавшее принятию законопроекта об иностранных агентах, передает NewsGeogia.

За проголосовали 84 депутата, четверо высказались против. Оппозиция почти в полном составе покинула зал заседаний и присоединилась к митингующим на проспекте Руставели перед зданием парламента.

После преодоления вето законопроект снова отправят президенту Саломе Зурабишвили; если она опять откажется его подписывать, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили. После публикации он вступит в силу.

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
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Этот законопроект касается «организаций, осуществляющих интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Инициатива вызвала протесты в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии и привела к столкновениям между демонстрантами и полицией. Руководство США и Евросоюза критиковало законопроект, в Венецианской комиссии считают, что в нынешнем виде закон является антидемократическим и может быть использован для подавления критиков власти.

Грузинские правозащитники сравнивали его с российским законом об иностранным агентах, который изначально был направлен против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников, а для попадания в список было достаточно, чтобы Минюст увидел «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием».

«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — говорила грузинский президент.

Спикер поддерживает законопроект. «Вы получаете инструкции извне и действуете в иностранных интересах», — заявил Шалва Папуашвили, обращаясь к оппозиции. По его мнению, действия являются предательством.

«Что нас продолжает расстраивать, так это стигматизация этого закона со стороны внутренних и внешних игроков, а также их склонность к поспешным выводам. С самого начала закон был назван «российским». «Российский закон» — это дискредитирующая политическая метафора, призванная заклеймить законодательство и вызвать общественный резонанс», — полагает он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия вето закон об иностранных агентах Саломе Зурабишвили
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