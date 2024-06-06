США ввели санкции против Грузии

Под визовые ограничения попадут члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, силовики, ответственные за принятие «закона об иноагентах» и разгон протестующих

Тбилиси, Грузия (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Под санкции попали в том числе члены парламента страны и их семьи.

Миллер напомнил об анонсированной госсекретарем Энтони Блинкеном новой политике визовых ограничений в отношении Грузии, в том числе из-за «закона об иноагентах».

«Первый список визовых ограничений включает членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и рядовых граждан», — уточнил представитель Госдепартамента.

Соединенные Штаты считают их ответственными за подавление демократии и свободы собраний, а также за силовой разгон мирных протестующих. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что грузинское руководство пересмотрит свои шаги и вернется к «заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям», в противном случае США примут дополнительные меры.

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В мае парламент Грузии принял закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в стране и столкновения с силовиками. 3 июня спикер Шалва Папуашвили объявил, что подписал его, несмотря на наложенное до этого вето президента Саломе Зурабишвили.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

В начале июня на рассмотрение парламента Грузии внесли пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который, в частности, предполагает запрет на регистрацию однополых браков и запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ. Все эти инициативы подвергались критике со стороны западных стран, в том числе США.