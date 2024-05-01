Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах

Сначала между депутатами произошла словесная перепалка, после чего началась потасовка. По словам оппозиционеров, депутаты «Грузинской мечты» забросали их бутылками и книгами

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В парламенте Грузии, где продолжается рассмотрение законопроекта об иноагентах, произошла драка оппозиции с другими депутатами, сообщает Mtavari TV.

Оппозиционный депутат Теона Акубардия рассказала, что после словесной перепалки началась потасовка, «мужчины бросали бутылки в женщин».

Депутаты Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Леван Хабеишвили (лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение»), избитый во время протестов в Тбилиси, потребовали отказаться от законопроекта. Спикер парламента Шалва Папуашвили отключил микрофоны. Оппозиционеры утверждают, что депутаты «Грузинской мечты» забросали их бутылками и книгами.

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Законопроект об иноагентах вызвал массовые акции протеста и столкновения с полицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на него. Весной прошлого года «Грузинской мечте» пришлось отозвать законопроект после протестов. В новой версии формулировка «агент иностранного влияния» была заменена на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Накануне у здания парламента в Тбилиси прошла очередная акция против «закона об иноагентах». Полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания с помощью слезоточивого газа и водометов. МВД утверждает, что участники акции бросали в силовиков камни и бутылки и оскорбляли их. Часть митингующих пытались построить баррикады.

МВД сообщило о 63 задержанных и шести пострадавших полицейских. Минздрав рассказал, что госпитализация понадобилась для 11 человек, включая шестерых полицейских.

Специальная следственная служба начала расследование из-за применения насилия к протестующим.