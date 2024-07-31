США свернули программу помощи Грузии на $95 млн

Сотрудничество сокращено из-за закона из «кремлевского репертуара», пояснил Госдеп. Грузинские власти критику отвергают

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США приостанавливают программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества в связи с принятием Тбилиси закона об иностранных агентах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», — пояснил Блинкен и пообещал, что Вашингтон продолжить оказывать некоторую помощь, которая поможет гражданам Грузии.

Госсекретарь не уточнил, на что планировали направить эту часть из общего объема средств, предназначенных для Грузии. В последние годы наметилась тенденция на увеличения финансовой помощи для этой страны от США. К примеру, на 2023 год американская сторона выделила $88 млн в рамках программы «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии», а на 2025-й американские власти запросили уже $116,5 млн, что сделало бы Грузию вторым по величине потенциальным получателем в Евразии после Украины ($250 млн).

«Откровенно говоря, это законодательство, которое выглядит так, как будто оно прямо взято из кремлевского репертуара, нацелено на гуманитарные организации, НПО, правозащитников, журналистов. И это то, чему мы, безусловно, будем уделять пристальное внимание», — заявили в Госдепартаменте в конце июля.

Тему сотрудничества США и Грузии подняли на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената. «Как нам продолжать поддерживать дух демократии в таких странах, как Грузия, где правительство прилагает усилия, чтобы подорвать собственные амбиции по членству в ЕС, несмотря на проевропейские устремления своего народа?» — задалась вопросом сенатор Джейн Шейхин. Представитель Госдепартамента в ответ рассказал, что США пересматривают программы помощи, но хотят сохранить «все, что будет способствовать [проведению] свободных и справедливых выборов этой осенью» и дать понять «Грузинской мечте» о реальных последствиях такой политики.

Правящая партия «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах весной, что встретило резкую критику со стороны оппозиции, США и Евросоюза, предупредивших, что нововведения помешают двусторонним отношениям с Западом. Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», указав, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.

Власти Грузии называют критику из-за рубежа вмешательством во внутренние дела, а сам законопроект — необходимым для сохранения суверенитета. «Если вы делаете доброе дело и не имеете злых намерений, в чем проблема заполнить декларацию и показать свои финансы? Откуда вы получаете доход и какие конкретно проекты финансируете?», — задавался вопросом генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе.